هدف: قد يتم الحجز على مبالغ الدعم للموقوف خدماتهم

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قال صندوق الموارد البشرية “هدف”: إنه قد يتم الحجز على مبالغ الدعم للموقوف خدماتهم، باستثناء برنامج إعانة البحث عن عمل.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع إكس، حيث قال السائل: خدماتي موقوفة بسبب قرض لم يسدد؛ هل يؤثر هذا على التسجيل في تمهير؟ وهل ينسحب الراتب إذا توظفت بتمهير؟
بدوره، تفاعل هدف مع السائل، قائلًا: نود إشعاركم بأنه قد يتم الحجز على مبالغ الدعم للموقوفة خدماتهم باستثناء برنامج إعانة البحث عن عمل، كما يمكنكم مخاطبة البنك المعني وفق الاختصاص.