هدف: قد يتم الحجز على مبالغ الدعم للموقوف خدماتهم

قال صندوق الموارد البشرية “هدف”: إنه قد يتم الحجز على مبالغ الدعم للموقوف خدماتهم، باستثناء برنامج إعانة البحث عن عمل.

وقف الخدمات

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع إكس، حيث قال السائل: خدماتي موقوفة بسبب قرض لم يسدد؛ هل يؤثر هذا على التسجيل في تمهير؟ وهل ينسحب الراتب إذا توظفت بتمهير؟

حجز الدعم

بدوره، تفاعل هدف مع السائل، قائلًا: نود إشعاركم بأنه قد يتم الحجز على مبالغ الدعم للموقوفة خدماتهم باستثناء برنامج إعانة البحث عن عمل، كما يمكنكم مخاطبة البنك المعني وفق الاختصاص.