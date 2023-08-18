هدى حسين تحتفل بنجاح مسرحيتها في الرياض على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة هدى حسين بنجاح مسرحيتها الكويتية الطابق الثاني بعد عرضها في الرياض على طريقتها الخاصة.

ودخلت هدى حسين على المسرح وهي ترقص وتصفق وسط تفاعل الجمهور وزملائها بالمسرحية وطاقم العمل.

طاقم المسرحية

و”الطابق الثاني” مسرحية رعبٍ كوميدية من تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلّم، ومخرج منفذ عبدالله، ومؤلف الأغاني سامي العلي، وبطولة هدى حسين، عبدالعزيز المسلّم، مرام البلوشي، عبدالله المسلّم، عبدالله الحمادي، شيماء قمبر، محمد المسلّم، عبدالعزيز العنزي، علي القريشي، وخالد الربيعة.

هدى حسين

وتعد هدى حسين، من أبرز وجوه الدراما الخليجية، إذ تابعها الجمهور في مسلسلات عديدة مثل: بسمة منال، علمني كيف أنساك، الدخيلة، أميمة في دار الأيتام، فضة قلبها أبيض، حياة ثانية، إقبال يوم أقبلت، عطر الروح، غصون في الوحل، أمنيات بعيدة، شغف، الناجية الوحيدة.

إلى جانب مشاركتها في العديد من الأوبريتات والأعمال المسرحية والغنائية التي حققت بها الفنانة نسب مشاهدة عالية، وأرقام متابعة استثنائية، ليتجاوز رصيدها الفني ما يقارب 70 عملًا تلفزيونيًّا، و51 مسرحية، و14 عملًا إذاعيًّا.