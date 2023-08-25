هديتان لـ كريم بنزيما بعد مباراة الاتحاد والرياض

نال الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد هديتين بعد مباراة الرياض أمس في الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت مباراة الرياض شهدت أمس تألق بنزيما حيث أحرز أول هدف له في دوري روشن السعودي في الموسم الجديد، كما أن الهدية الثانية كانت تأكيد المدرب البرتغالي نونو سانتو على علاقته الجيدة بالنجم الفرنسي، بعد تداول أنباء عن وجود خلاف بينهما مؤخرًا.

تصريحات نونو سانتو عن كريم بنزيما

وقال سانتو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “هذا كلام فارغ، من يعرفني يعرف أن علاقتي جيدة مع كل اللاعبين، نحن سعداء بوجود كريم معنا وكذلك هو، وأنا أعرف من أين تأتي تلك الأخبار والشائعات”.

وأضاف سانتو عن المباراة: “قدمنا مباراة جيدة للغاية ونتطلع لما هو قادم، ويجب علينا أن نحقق الفوز في المباريات المقبلة لنا”.

وكانت تقارير إعلامية قالت أول أمس الأربعاء إن العلاقة متوترة بين نونو سانتو وبنزيما، خاصة أن المدرب البرتغالي أوضح أن النجم الفرنسي لا يُناسب طريقته في اللعب، كما أنه لم يطلب التعاقد معه هذا الصيف.

كما أخبر بنزيما المفاوض السعودي الذي أقنعه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عدم ارتياحه، وشعوره بمعاملة بطريقة غير احترافية من نونو سانتو، الأمر الذي يُشير إلى احتمالية حدوث أزمة بينهما.

وطلب كريم بنزيما الحصول على شارة القيادة أمام اللاعبين، وذلك نظرًا لخبرته الكبيرة في الملاعب، وكونه نجم الفريق، حسبما فهم ذلك، إلا أن نونو سانتو رفض، واختار البرازيلي روماينيو ثم أحمد شراحيلي.

وأبدى كريم بنزيما، المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، غضبه من هذه الأمور، واجتمع مع المفاوض السعودي، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب البرتغالي.