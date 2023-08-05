هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة

وثق مقطع فيديو صادم، هبوب رياح شديدة على أحد المتنزهات في محافظة تنومة بمنطقة عسير، ما أدى إلى هروب الزوار وطيران الألعاب.

وأظهر الفيديو المتداول على موقع “إكس”، الرياح الشديدة وهي تضرب أحد متنزهات تنومة، ما أسفر عن صراخ وهروب الزوار بعد طيران وتدافع الألعاب عليهم.

أمطار ورياح

وأصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأصفر منبهًا من أمطار متوسطة غدًا الأحد، حيث تستمر حتى الـ9 مساءً.

ويصاحب هذه الأمطار كل من رياح نشطة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، وجريان السيول.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خاصة على الأجزاء الساحلية منها، ويبقى الطقس حارًا على أجزاء من شرق السعودية.