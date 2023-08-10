هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب شمال مصر

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كشفت وسائل إعلام مصرية، أن زلزالًا بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب شمال محافظة دمياط المصرية، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.
وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم: إن الزلزال يقع على عمق 22 كيلومترًا، وعلى بعد 480 كيلومترًا شمال دمياط في مصر.
وأكدت الحكومة المصرية مرارًا وتكرارًا أن مصر بعيدة كل البعد عن الدخول في حزام الزلازل وأنها لن تدخل في الفترة العمرية التي نعيش فيها، موضحة أن مصر مستقرة وقد تتعرض إلى زلازل خفيفة من النوع المتوسط، وقد نشعر بها أو لا نشعر بها.