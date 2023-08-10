هزة أرضية بقوة 4.76 ريختر تضرب شمال دمياط

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أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا أعلن خلاله أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت هزة أرضية بقوة 4.76 درجات على مقياس ريختر على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط.
وكشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي عن تفاصيل زلزال اليوم، موضحًا أنه تم اليوم بقوة 4.76 درجات على مقياس ريختر ، على خط العرض 35.71 شمالا، وخط الطول 31.28 شرقا، بعمق 22 كم.
وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: لقد ورد إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما يفيد الشعور بـ زلزال أو هزة أرضية اليوم ، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات