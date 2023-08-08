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مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ صباحاً
هطول أمطار على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، إنذاراً باللون البرتقالي لهطول أمطار متوسطة على جازان والباحة وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الحالة الممطرة في جازان تؤثر على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطا وصبيا وضمد، حيث تبدأ من الساعة الـ 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية.

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ونبه المركز الوطني من تأثير الحالة الجوية في الباحة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حيث تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

فيما تؤثر الحالة الجوية في عسير على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع والجرحة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، حيث تبدأ من الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً، مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي ( جدة – جازان )، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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