هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن تأثر العاصمة المقدسة والمناطق المجاورة لها الآن بهطول أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار على العاصمة المقدسة

ودعا مركز الأرصاد عبر حسابه على منصة “إكس” المواطنين إلى آخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات الجوية.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها بمنصة “إكس” مقطع فيديو يرصد هطول الأمطار الغزيرة على العاصمة المقدسة.

🛑 تتأثر الآن #العاصمة_المقدسة والمناطق المجاورة لها لهطول #أمطار مابين متوسطة إلى غزيرة من السحب الركامية الرعدية يصاحبها رياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار.

نآمل آخذ الحيطة والحذر في مثل هذة الحالات الجوية.@SaudiDCD #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/ng76BQATKC — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) August 22, 2023

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك ونجران.