هطول الأمطار بداية النهاية لـ الصيف في السعودية

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قال محلل الطقس عادل القازنلي: إن هطول الأمطار بداية النهاية لفصل الصيف، متوقعًا كسر حدة درجات الحرارة المرتفعة والأجواء الحارة تزامنًا مع عودة الطلاب للمدارس، متوقعًا أن تبقى درجات في بداية ومنتصف الأربعينيات حتى شهر أغسطس، ليبدأ الانكسار تدريجيًّا خاصة في ساعات الليل، والذي يعد مؤشرًا إيجابيًّا على انخفاض الحرارة.
وتوقع القازنلي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “النهار” على “قناة الإخبارية”، منخفضات جوية يصاحبها عواصف رعدية وهطول أمطار ابتداءً من القطاعات الجنوبية الغربية وتمتد حتى منطقة المدينة المنورة، وكذلك المناطق الشمالية الغربية في منطقة تبوك، كما تمتد تتجه للأجزاء الداخلية لتشمل منطقة حائل والأجزاء الجنوبية لمنطقة الرياض، حيث تشهد هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.
فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: بداية النهاية لفصل الصيف هذا العام تزامنا مع هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zc3rvxJnTH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2023