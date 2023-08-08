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بعد حذف منشور التعاقد معه عبر منصة إكس

هل تراجع الاتفاق عن ضم حمدان الشمراني ؟

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
هل تراجع الاتفاق عن ضم حمدان الشمراني ؟
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن صفقة انتقال اللاعب حمدان الشمراني لاعب نادي الاتحاد إلى الاتفاق قد تعطلت، وذلك بعدما حذف حساب الاتفاق في منصة ” إكس” خبر التعاقد مع اللاعب.

وكان الاتفاق بحث ضم اللاعب وتوصل معه لاتفاق من أجل التعاقد معه وتمت الصفقة وتم الإعلان عنها، لكن الجماهير فوجئت أن حساب النادي في منصة ” إكس” حذف إعلان ضم اللاعب ليدل الأمر على أن الصفقة تعطلت أو قد لا تتم.

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انتقال حمدان الشمراني لـ الفيحاء لم يتم أيضًا !

وكانت بعض التقارير ذكرت أن الفيحاء كان قاب قوسين أو أدنى من ضم الشمراني لكن النادي نفسه تراجع عن الصفقة أيضًا.

حمدان الشمراني

يذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو كان أعلن عن عدم احتياجه للإبقاء على خدمات اللاعب حمدان الشمراني قبل بداية موسم 2023/2024، حيث تم الاستغناء عنه هو وعبدالرحمن العبود وعبدالعزيز البيشي.

الشمراني صاحب الـ25 عامًا لعب في صفوف نادي الاتحاد منذ عام 2019، وسبق له اللعب في صفوف ناديي الأهلي والفيصلي.

حمدان الشمراني
الشمراني – المصدر @ittihad

أول لقاء لـ الاتفاق بدوري روشن

جدير بالذكر أن نادي الاتفاق كان تعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي بجانب التعاقد مع مواطنه جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسيخوض الاتفاق أول مباراة له في دوري روشن السعودي موسم 2023/2024 ضد فريق النصر يوم الاثنين المقبل.

 

 

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