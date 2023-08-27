هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد الثنيان؟

أُثيرت حالة من الجدل بشأن سبب حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان، حيث ربط البعض بين هذا القرار وأزمة انتقال نجم الليوث، حسان تمبكتي إلى صفوف الهلال.

تمبكتي هلالي

وانتقل حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال مطلع الأسبوع الجاري، في صفقة تُعد الأعلى محليًا، وأثارت حالة من اللغط في الوسط الرياضي، بعدما أكدت تقارير أن خالد الثنيان اتخذ قرارًا منفردًا ببيع اللاعب.

وقررت وزارة الرياضة حل إدارة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، ليربط البعض بين هذا القرار وبين رحيل حسان.

سبب حل إدارة خالد الثنيان

وعلق الصحافي الرياضي سعد السبيعي على هذه الأنباء، قائلًا: “حل مجلس ادارة نادي الشباب تم بسبب استقالات أعضاء مجلس الإدارة؛ ونقص النصاب بحسب ما تضمنه البيان”.

وتابع سعد السبيعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “قرار الحل ليس بسبب تجاوزات الرئيس لصلاحياته كما تم في حالات حل مجالس سابقة… عقد تمبكتي سليم واللاعب هلالي 100%”.

وقال الإعلامي ناصر الجديع: “حل إدارة الشباب جاء استنادًا للفقرة 7 من المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية نتيجة استقالة 4 أعضاء من أصل 7 في المجلس.. وليس بسبب أي تجاوزات قانونية من الرئيس.. معلومة قد لا تعجب البعض: القرار لا علاقة له بصفقة لاعب الهلال الجديد حسان تمبكتي”.