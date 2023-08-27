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بعد أزمة انتقاله إلى الهلال

هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد الثنيان؟

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد الثنيان؟
المواطن - فريق التحرير

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أُثيرت حالة من الجدل بشأن سبب حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد الثنيان، حيث ربط البعض بين هذا القرار وأزمة انتقال نجم الليوث، حسان تمبكتي إلى صفوف الهلال.

تمبكتي هلالي

وانتقل حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال مطلع الأسبوع الجاري، في صفقة تُعد الأعلى محليًا، وأثارت حالة من اللغط في الوسط الرياضي، بعدما أكدت تقارير أن خالد الثنيان اتخذ قرارًا منفردًا ببيع اللاعب.

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وقررت وزارة الرياضة حل إدارة خالد الثنيان، وتكليف خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي لحين عقد الجمعية العمومية غير العادية، وانتخاب مجلس إدارة جديد، ليربط البعض بين هذا القرار وبين رحيل حسان.

حسان تمبكتي نجم الهلال
حسان – المصدر @Alhilal_FC

سبب حل إدارة خالد الثنيان

وعلق الصحافي الرياضي سعد السبيعي على هذه الأنباء، قائلًا: “حل مجلس ادارة نادي الشباب تم بسبب استقالات أعضاء مجلس الإدارة؛ ونقص النصاب بحسب ما تضمنه البيان”.

خالد الثنيان رئيس الشباب
الثنيان

وتابع سعد السبيعي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “قرار الحل ليس بسبب تجاوزات الرئيس لصلاحياته كما تم في حالات حل مجالس سابقة… عقد تمبكتي سليم واللاعب هلالي 100%”.

وقال الإعلامي ناصر الجديع: “حل إدارة الشباب جاء استنادًا للفقرة 7 من المادة 36 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية نتيجة استقالة 4 أعضاء من أصل 7 في المجلس.. وليس بسبب أي تجاوزات قانونية من الرئيس.. معلومة قد لا تعجب البعض: القرار لا علاقة له بصفقة لاعب الهلال الجديد حسان تمبكتي”.

حسان تمبكتي - عرض الهلال
حسان – المصدر @Alhilal_FC

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