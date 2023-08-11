القبض على 3 مروجين في القصيم وإحباط تهريب 42 كجم قات في جازان هل يكون الأهلي الحصان الأسود هذا الموسم؟ نقل مواطنة من جورجيا لاستكمال علاجها بالسعودية البليهي عن مواجهة رونالدو وماني: أحترمهم جميعًا ونملك لاعبين كبارًا أمطار على الزلفي وتنبيه لأهالي الرياض جيسوس: نعرف النصر جيدًا ومواجهة الغد عالمية إنذار أحمر: جريان سيول وبرد على مكة المكرمة أبها يضم فابيان نيغويرا حتى 2025 سحب ممطرة تغطي الرياض وأجزاء من القصيم وحفر الباطن الدفاع المدني: أمطار رعدية حتى الاثنين توخوا الحيطة والحذر
تترقب الجماهير ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ثوبه الجديد، بعد الصفقات العالمية التي أبرمتها الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ومن المقرر أن يفتتح الأهلي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
وتحدث الصحافي متعب العبدالهادي عن توقعاته للراقي في الموسم الرياضي الجديد، قائلًا: “إحساسي أن بطل دوري يلو “الدرجة الأولى” فريق الأهلي؛ سيكون الحصان الأسود في هذا الدوري”.
وتابع متعب العبدالهادي حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، قائلًا: “وربما يحقق اللقب ليكون أول فريق يفوز بدوري الدرجة الأولى ثم دوري المحترفين في موسمين متتاليين”.
وتفاعلت الجماهير مع رأي العبدالهادي، وقال إبراهيم الصالحي: “أخالفك الإحساس يا صديقي.. راح يعاني الأهلي هذا الموسم”، وكتب هلالي برشلوني: “والله صفقاتهم قوية، لكن الباقي على المدرب وتنظيمه”.
وعلق محمد قائلًا: “اللقب بين الهلال والنصر”، وعلق أبو عبدالعزيز: “عاد بعد كل هذا الدعم والصفقات والتعاقدات إذا ما صار الحصان الأسود بتكون مشكلة”، وكتب ماجد: “غير صحيح راح يرجع مكانه الطبيعي”.
ويُعد الراقي أكثر الفرق تعاقدًا مع صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم 6 لاعبين، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز، وذلك بخلاف الصفقات المحلية.