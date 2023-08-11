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بعد تدعيم صفوفه بصفقات عالمية

هل يكون الأهلي الحصان الأسود هذا الموسم؟

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٦ مساءً
هل يكون الأهلي الحصان الأسود هذا الموسم؟
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ثوبه الجديد، بعد الصفقات العالمية التي أبرمتها الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الراقي يفتتح دوري روشن

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

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مباراة الأهلي ضد الحزم
موعد المباراة – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي الحصان الأسود

وتحدث الصحافي متعب العبدالهادي عن توقعاته للراقي في الموسم الرياضي الجديد، قائلًا: “إحساسي أن بطل دوري يلو “الدرجة الأولى” فريق الأهلي؛ سيكون الحصان الأسود في هذا الدوري”.

وتابع متعب العبدالهادي حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، قائلًا: “وربما يحقق اللقب ليكون أول فريق يفوز بدوري الدرجة الأولى ثم دوري المحترفين في موسمين متتاليين”.

النادي الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وتفاعلت الجماهير مع رأي العبدالهادي، وقال إبراهيم الصالحي: “أخالفك الإحساس يا صديقي.. راح يعاني الأهلي هذا الموسم”، وكتب هلالي برشلوني: “والله صفقاتهم قوية، لكن الباقي على المدرب وتنظيمه”.

وعلق محمد قائلًا: “اللقب بين الهلال والنصر”، وعلق أبو عبدالعزيز: “عاد بعد كل هذا الدعم والصفقات والتعاقدات إذا ما صار الحصان الأسود بتكون مشكلة”، وكتب ماجد: “غير صحيح راح يرجع مكانه الطبيعي”.

ويُعد الراقي أكثر الفرق تعاقدًا مع صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم 6 لاعبين، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز، وذلك بخلاف الصفقات المحلية.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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