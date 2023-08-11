هل يكون الأهلي الحصان الأسود هذا الموسم؟

تترقب الجماهير ظهور الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ثوبه الجديد، بعد الصفقات العالمية التي أبرمتها الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الراقي يفتتح دوري روشن

ومن المقرر أن يفتتح الأهلي منافسات الموسم الرياضي الجديد من دوري روشن السعودي بمواجهة الحزم، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

الأهلي الحصان الأسود

وتحدث الصحافي متعب العبدالهادي عن توقعاته للراقي في الموسم الرياضي الجديد، قائلًا: “إحساسي أن بطل دوري يلو “الدرجة الأولى” فريق الأهلي؛ سيكون الحصان الأسود في هذا الدوري”.

وتابع متعب العبدالهادي حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، قائلًا: “وربما يحقق اللقب ليكون أول فريق يفوز بدوري الدرجة الأولى ثم دوري المحترفين في موسمين متتاليين”.

وتفاعلت الجماهير مع رأي العبدالهادي، وقال إبراهيم الصالحي: “أخالفك الإحساس يا صديقي.. راح يعاني الأهلي هذا الموسم”، وكتب هلالي برشلوني: “والله صفقاتهم قوية، لكن الباقي على المدرب وتنظيمه”.

وعلق محمد قائلًا: “اللقب بين الهلال والنصر”، وعلق أبو عبدالعزيز: “عاد بعد كل هذا الدعم والصفقات والتعاقدات إذا ما صار الحصان الأسود بتكون مشكلة”، وكتب ماجد: “غير صحيح راح يرجع مكانه الطبيعي”.

ويُعد الراقي أكثر الفرق تعاقدًا مع صفقات عالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم 6 لاعبين، وهم؛ رياض محرز، إدوارد ميندي، روبرتو فيرمينو، آلان سانت ماكسيمين، فرانك كيسيه، وروجر إيبانيز، وذلك بخلاف الصفقات المحلية.