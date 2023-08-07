هل يُنقل نهائي كأس الملك سلمان للأندية إلى ملعب الجوهرة ؟

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كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة إقامة نهائي كأس الملك سلمان للأندية في ملعب الجوهرة المشعة في جدة يوم السبت المقبل.
وقال وليد الفراج في حلقة الأحد ببرنامج “أكشن مع وليد”: “نهائي البطولة لن يقام في الجوهرة لأن الملعب لا يزال تحت الصيانة في الوقت الحالي، وسيكون في الطائف في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية”.
وتنطلق مباراتا نصف نهائي البطولة بعد غدٍ الأربعاء حيث يلعب الشرطة العراقي ضد النصر في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، ويواجه الهلال جاره الشباب بعد غدٍ في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة.
وكانت مباريات ربع نهائي البطولة، انتهت بفوز الشرطة على السد القطري برباعية لهدفين، وفاز الهلال على الاتحاد بثلاثية لهدف، بينما فاز النصر على الرجاء المغربي بثلاثية لهدف، وتأهل الشباب على حساب الوحدة الإماراتي.
#وليدالفراج: نهائي #كأس_الملك_سلمان_للأندية سيكون في الطائف ولا وجود لأي نقل إلى ملعب الجوهرة 🏟️#أكشن_مع_وليد
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#Shahid
#MBCAction pic.twitter.com/C1elipq6hE
— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 6, 2023