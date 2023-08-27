هيئة الترفيه تحصل على الشهادة العالمية لأخلاقيات المشتريات

تطوير المهارات

وتعمل الهيئة على تطوير مهارات منسوبيها وتحديث منهجيات مشترياتها في جميع الإدارات، بما يتوافق مع المعايير العالمية الحديثة التي تسهم في تفعيل أخلاقيات المشتريات وتحسين قطاعها للارتقاء بالخدمات، وتفعيل مبدأ الشفافية بينها وبين الموردين، إضافة إلى تسهيل وتسريع متطلبات وإجراءات الشراء؛ لرفع سقف الجودة والتنافس بين القطاعات.