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الشهادة صادرة عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد

هيئة الترفيه تحصل على الشهادة العالمية لأخلاقيات المشتريات

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
هيئة الترفيه تحصل على الشهادة العالمية لأخلاقيات المشتريات
المواطن - واس

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حصلت الهيئة العامة للترفيه على الشهادة الاعتمادية لأخلاقيات المشتريات للمنظمات، وبذلك تكون الهيئة واحدة من أول ثلاث جهات حكومية تحصل على الشهادة التي تزيد من مستوى أخلاقيات العمل، وتبادل الثقة بين الجهات الحكومية والشركاء.

معايير إدارة المشتريات

ويأتي حصول الهيئة على الشهادة الصادرة عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد CIPS، بناء على مجموعة من المعايير التي حققتها إدارة المشتريات بالهيئة؛ ليتم اعتمادها ضمن الجهات الحكومية ذات الثقة في التعامل مع بقية شركائها في مختلف القطاعات.

تطوير المهارات

وتعمل الهيئة على تطوير مهارات منسوبيها وتحديث منهجيات مشترياتها في جميع الإدارات، بما يتوافق مع المعايير العالمية الحديثة التي تسهم في تفعيل أخلاقيات المشتريات وتحسين قطاعها للارتقاء بالخدمات، وتفعيل مبدأ الشفافية بينها وبين الموردين، إضافة إلى تسهيل وتسريع متطلبات وإجراءات الشراء؛ لرفع سقف الجودة والتنافس بين القطاعات.

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