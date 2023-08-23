هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الإدارية والفنية لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات المطلوبة وذلك للعمل في المقر الرئيسي بالرياض.
– محلل أول شؤون مجلس الإدارة
– باحث علمي بمكتب الهيئة بمطار الملك خالد الدولي
– باحث علمي بمكتب الهيئة بمطار الملك عبد العزيز الدولي
– أخصائي شؤون مجلس الإدارة
– التخصصات الإدارية
– فيزياء طبية
– فيزياء صحية
– فيزياء نووية
– علوم إشعاعية
– أو ما يعادلهم
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب عن طريق الرابط: اضغط هنا