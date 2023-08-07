هيئة الزكاة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف قانونية وإدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:
1- أخصائي إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.
(IT Service Management Lead Specialist)
2- مدير المشروع.
(Project Manager)
3- باحث شرعي.
(Shariah Researcher)
4- خبير تنفيذ المرافق الذكية.
(Smart Facility Delivery Expert)
5- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.
(IT Security Operations Lead Engineer)
6- أخصائي التخليص.
(Clearance Specialist)
7- أخصائي أول إدارة الإستراتيجية والأداء.
(Strategy & Performance Management Senior Specialist)
8- خبير عمليات النظم / قاعدة البيانات.
(System / Database Operations Lead Expert)
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة:
رابط التقديم: (اضغط هنا)