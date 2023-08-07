هيئة الزكاة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف قانونية وإدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسميات الوظيفة:-

1- أخصائي إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

(IT Service Management Lead Specialist)

2- مدير المشروع.

(Project Manager)

3- باحث شرعي.

(Shariah Researcher)

4- خبير تنفيذ المرافق الذكية.

(Smart Facility Delivery Expert)

5- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.

(IT Security Operations Lead Engineer)

6- أخصائي التخليص.

(Clearance Specialist)

7- أخصائي أول إدارة الإستراتيجية والأداء.

(Strategy & Performance Management Senior Specialist)

8- خبير عمليات النظم / قاعدة البيانات.

(System / Database Operations Lead Expert)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة:

رابط التقديم: (اضغط هنا)