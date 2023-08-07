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هيئة الزكاة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
هيئة الزكاة تعلن عن وظائف في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف قانونية وإدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسميات الوظيفة:-

1- أخصائي إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات.

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(IT Service Management Lead Specialist)

2- مدير المشروع.
(Project Manager)

3- باحث شرعي.
(Shariah Researcher)

4- خبير تنفيذ المرافق الذكية.
(Smart Facility Delivery Expert)

5- مهندس عمليات أمن تقنية المعلومات.
(IT Security Operations Lead Engineer)

6- أخصائي التخليص.
(Clearance Specialist)

7- أخصائي أول إدارة الإستراتيجية والأداء.
(Strategy & Performance Management Senior Specialist)

8- خبير عمليات النظم / قاعدة البيانات.
(System / Database Operations Lead Expert)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف هيئة الزكاة عبر الموقع الرسمي للهيئة:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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