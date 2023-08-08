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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف:

– أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
– باحث شرعي
– مهندس رئيسي لعمليات أمن تكنولوجيا المعلومات
– أخصائي تخليص
– خبير تسليم المرافق الذكية
– مدير المشروع

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– القانون
– القانون الإسلامي
– تكنولوجيا المعلومات
– علوم الحاسب

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

 

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