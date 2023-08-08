هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف:

– أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات

– باحث شرعي

– مهندس رئيسي لعمليات أمن تكنولوجيا المعلومات

– أخصائي تخليص

– خبير تسليم المرافق الذكية

– مدير المشروع

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– القانون

– القانون الإسلامي

– تكنولوجيا المعلومات

– علوم الحاسب

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا