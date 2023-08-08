هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية والهندسية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– أخصائي رئيسي في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات
– باحث شرعي
– مهندس رئيسي لعمليات أمن تكنولوجيا المعلومات
– أخصائي تخليص
– خبير تسليم المرافق الذكية
– مدير المشروع
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– القانون
– القانون الإسلامي
– تكنولوجيا المعلومات
– علوم الحاسب
التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا