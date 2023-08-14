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لغرض شراء أصل عقاري

هيئة السوق المالية ترفض طلب شركة بحر العرب زيادة رأس مالها

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٨ مساءً
هيئة السوق المالية ترفض طلب شركة بحر العرب زيادة رأس مالها
المواطن - فريق التحرير

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رفضت هيئة السوق المالية طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات زيادة رأس مالها عن طريق إصدار أسهم عادية لغرض شراء أصل عقاري.

طلب شركة بحر العرب

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني إن شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات تقدمت إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مالها من (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي إلى (104,375,000) مائة وأربعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي، وذلك عن طريق إصدار (437,500) أربعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وخمسمائة سهم عادي؛ لغرض شراء أصل عقاري (“الطلب”).

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رد السوق المالية

وأفادت الهيئة أن بدراسة الطلب واستناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 27/01/1445هـ الموافق 14/08/2023م قــراره بعدم الموافقـة على طلب شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات المبين أعلاه لوجود مخالفات مرتبطة بالطلب المقدم من قبل الشركة، لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات تتعلق بالتعاملات مع أطراف ذات علاقة وتعارض في المصالح.

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