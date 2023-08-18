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لتسهيل عملهم في التواصل والاطلاع

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
المواطن - فريق التحرير

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أطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة خدمة “تواصل” لمنسوبي الفرع من الصحفيين الإعلاميين المتطوعين بالفريق الإعلامي بهدف تسهيل عمل الفرع في التواصل والاطلاع على أبرز البرامج والأنشطة وإرسال الدعوات الرسمية وتاريخها ومواعيدها من خلال تقنية الإرسال عبر عدة تطبيقات بمزايا تقنية عديدة.

خدمة تواصل

وأوضح مدير الفرع عماد الصاعدي أن إدارة التواصل المؤسسي الذي يستقبل هذه الخدمة من خلال إرسال كلمة ” تواصل ” على جوال الفرع الرسمي عبر تطبيق الواتس آب أو قناة التليقرام، تعمل بشكل منظم في كل فعالية وبرنامج بعد أن تم توفير جميع الأجهزة والتقنيات المختصة بكادر يعمل على مدار الساعة خلال الأسبوع، وهي خطوة رائدة تحقق أهدافًا عدة منها التواصل مع الصحفيين والإعلاميين وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم والجهات الإعلامية التي ينتسبون إليها وإرسال لائحة التعريف بميثاق الشرف المهن وتزوديهم بالدورات والندوات التعريفية التي نفذها الفرع إضافة إلى الاطلاع على الرصد الإخباري والنشر الإلكتروني وكل ما يتعلق بتغطية أي فعالية للفرع.

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