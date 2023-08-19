هيئة الصحفيين بجازان تُعرف الإعلاميين بالتقنيات الجديدة للصحافة الحديثة

نفذ فرع هيئة الصحفيين بمنطقة جازان، ورشة عمل متخصصة عن “التقنيات الجديدة للصحافة الحديثة”، وذلك ضمن سلسلة من البرامج وورش العمل المتخصصة التي تستهدف المختصين في المراكز الإعلامية من الجهات الحكومية والخاصة وخريجي الصحافة والإعلام ومنسوبي الهيئة.

التعريف بمجالات الصحافة الحديثة

وتضمنت الورشة التعريف بالمجالات الجديدة للصحافة الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات التي تصنع الصحافة الحديثة، والمفاهيم المشتركة بين العقل الآلي والبشري، وكذلك التعريف بالمواقع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، والصفحات الذكية.

يُذكر أن البرامج وورش العمل التي تنفذها الهيئة تشمل موضوعات حول الكاريزما الإعلامية، وصناعة الأفلام السينمائية، وصناعة المحتوى الإعلامي والأفلام الوثائقية والبودكاست، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين.