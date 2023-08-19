هيئة الصحفيين بجازان تُعرف الإعلاميين بالتقنيات الجديدة للصحافة الحديثة ليفربول يُمطر شباك بورنموث بثلاثية مفاجأة بشأن أعراض متحورات كورونا الجديدة المرور يتفاعل مع بلاغ ويضبط قائد مركبة متهورًا لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل نيمار تحذير من استمرار هطول الأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد النقل تدعو إلى التعامل مع الحافلات المدرسية المرخصة أمطار غزيرة وطقس شديد الحرارة بالأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لقطات لانهيار أحد المباني في موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات أزمة لـ النصر قبل منافسات دوري أبطال آسيا
نفذ فرع هيئة الصحفيين بمنطقة جازان، ورشة عمل متخصصة عن “التقنيات الجديدة للصحافة الحديثة”، وذلك ضمن سلسلة من البرامج وورش العمل المتخصصة التي تستهدف المختصين في المراكز الإعلامية من الجهات الحكومية والخاصة وخريجي الصحافة والإعلام ومنسوبي الهيئة.
وتضمنت الورشة التعريف بالمجالات الجديدة للصحافة الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات التي تصنع الصحافة الحديثة، والمفاهيم المشتركة بين العقل الآلي والبشري، وكذلك التعريف بالمواقع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، والصفحات الذكية.
يُذكر أن البرامج وورش العمل التي تنفذها الهيئة تشمل موضوعات حول الكاريزما الإعلامية، وصناعة الأفلام السينمائية، وصناعة المحتوى الإعلامي والأفلام الوثائقية والبودكاست، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين.