هيئة الصحفيين بحفر الباطن تناقش دور الإعلام في تعزيز العمل التطوعي

نظّم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن مساء اليوم الصالون الإعلامي العاشر، بالتعاون مع غرفة حفر الباطن وجامعة حفر الباطن، بحضور عدد من الإعلاميين والمثقفين وقدم الصالون الذي ناقش “دور الإعلام في تعزيز العمل التطوعي” الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الهريش، الأستاذ المشارك بقسم الخدمة الاجتماعية بجامعة حفر الباطن.

هيئة الصحفيين ودور الإعلام

وفي بداية الصالون استعرض الهريش دور الإعلام في دعم برامج التحول الرقمي لتحقيق رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تطوير جودة أداء القطاع غير الربحي ورصد الأعمال التطوعية ورعايتها بالنشر والدعم في مختلف وسائل الإعلام المرئية والسمعية ووسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الإعلام هو القناة التي تعبر عليها الأعمال التطوعية، فهو الناقل لها، والمتابع لأخبارها، والداعي لثقافتها، مؤكدًا على أهمية العلاقة الوطيدة بين الإعلام والعمل التطوعي، حيث إنهما وجهان لعملة واحدة.

ودعا الهريش إلى زيادة الدعم والتواصل والتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات التعليمية من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، لنشر الوعي وتفعيل دور العمل التطوعي في المجتمع من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل التطوعي وتحفيز أكبر عدد للاشتراك فيها.

تعزيز العمل التطوعي

ومن جانبه، أكد مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن الأستاذ سلمان المشلحي على أهمية العمل التطوعي وما يشكله من دور كبير انطلاقًا من اهتمام رؤية المملكة 2030 بهذا القطاع في الوصول إلى مجتمع حيوي وفاعل، منوهًا بالدور الذي يقوم به الإعلام في فتح آفاق أوسع لتعزيز العمل التطوعي ورفع مستوى الوعي بمفهومه في دعم مختلف الجوانب التنموية والمجتمعية، من خلال تقديم المبادرات التطوعية الفاعلة والنوعية في مختلف المجالات التنموية.

الجدير بالذكر أن الصالون الإعلامي شهد حضور عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة حفر الباطن وعدد من المهتمين بالعمل التطوعي.