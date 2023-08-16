هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات 560 حافلة مدرسية تستعد لنقل 20 ألف طالب بمكة المكرمة المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023 جزيرة جبل الليث مقصد هواة الغوص والرياضات البحرية الجيش الأردني يسقط مسيرة تحمل متفجرات قادمة من سوريا المؤشر الإيجاري يسجل 275 ألف صفقة والرياض تتصدر بقيمة 900 مليون ريال وزارة الطاقة تعلن عن وظائف إدارية وهندسية شاغرة
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن رصد عدد من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيقات شاملة في قطاع السيارات.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان صادر عنها إنه انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها تحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع، تود الهيئة أن توضح للعموم أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.
وأضافت أنه بعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة؛ أجرت الهيئة تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
وأهابت الهيئة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.