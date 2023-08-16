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بعد إجراء تحقيقات شاملة

هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
هيئة المنافسة ترصد عددًا من المخالفات في قطاع السيارات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن رصد عدد من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وذلك بعد إجراء تحقيقات شاملة في قطاع السيارات.

سلاسل الإمداد

وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان صادر عنها إنه انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها تحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع، تود الهيئة أن توضح للعموم أنها أجرت دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.

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تحقيقات موسعة في قطاع السيارات

وأضافت أنه بعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة؛ أجرت الهيئة تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد -المشار إليها- استناداً إلى نظام المنافسة الذي يحظر كافة أشكال الاتفاقيات بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.

ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عددًا من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.

وأهابت الهيئة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.

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