هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة

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هيئة تطوير بوابة الدرعية (Diriyah Gate)، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) فتح التقديم لشغل وظائف إدارية متعددة (للرجال والنساء) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:
1- محلل أنظمة.
(Systems Analyst)
2- محاسب.
(Accountant)
3- فني المحاسبة.
(Accounting Technician)
4- أخصائي آثار.
(Archeology specialist)
5- أخصائي استشارات الأعمال.
(Business consulting specialist)
– للتقديم على وظائف الدرعية عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: (اضغط هنا)