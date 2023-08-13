Icon

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يطلق مسار “بناء المعاجم الرقمية” Icon  لقطات من مؤتمر تواصل وتكامل بعدسة “المواطن” Icon تخصصي تبوك يجري أول عملية استئصال للجلطة من رئة مقيمة بالأشعة التداخلية Icon أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية Icon إحباط تهريب 2,2 مليون حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية بقلاوة Icon تحذير مستخدمي آيفون من خطأ قاتل أثناء النوم Icon محلات بيع التبغ والمعسلات داخل الأحياء تشوه الصورة الجمالية لمدننا Icon مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم العمل الإسلامي Icon تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة قاصدي المسجد الحرام Icon وظائف شاغرة لدى سابك في عدة تخصصات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ مساءً
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هيئة تطوير بوابة الدرعية (Diriyah Gate)، تُعلن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) فتح التقديم لشغل وظائف إدارية متعددة (للرجال والنساء) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الهيئة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- محلل أنظمة.
(Systems Analyst)

قد يهمّك أيضاً
العجمة يعود بالموسم 14 من كورة على روتانا خليجية

العجمة يعود بالموسم 14 من كورة على روتانا خليجية

التقديم على برامج الكلية التطبيقية في جامعة القصيم غدًا

التقديم على برامج الكلية التطبيقية في جامعة القصيم غدًا

2- محاسب.
(Accountant)

3- فني المحاسبة.
(Accounting Technician)

4- أخصائي آثار.
(Archeology specialist)

5- أخصائي استشارات الأعمال.
(Business consulting specialist)

طريقة التقديم:

– للتقديم على وظائف الدرعية عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة...

السعودية اليوم
استجابة سريعة لشركة الكهرباء لبلاغ مقيم بجدة
السعودية اليوم

استجابة سريعة لشركة الكهرباء لبلاغ مقيم بجدة

السعودية اليوم
أمطار رعدية وبرد وضباب ورياح نشطة على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وضباب ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
الأمن العام: احذروا الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث البيانات البنكية
السعودية اليوم

الأمن العام: احذروا الاتصالات الواردة بغرض طلب...

السعودية اليوم
الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض
السعودية اليوم

الإسعاف الطائر يباشر حادثًا مروريًّا بالرياض

السعودية اليوم
انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان في القاهرة
العالم

انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان في...

العالم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على إنستجرام
غرائب

بوسني يقتل زوجته في بث مباشر على...

غرائب