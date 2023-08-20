هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت (هيئة تطوير بوابة الدرعيّة – Diriyah Gate)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض؛ و ذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مدير مساعد الصحة والسلامة والبيئة. مدير الأصول. محلل أنظمة. محاسب. فني محاسبة. أخصائي آثار. أخصائي استشارات الأعمال. والمزيد …