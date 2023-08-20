الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة ممارسة مهنة حفر الآبار تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة ميسي يُتوج بأول ألقابه مع Inter Miami ويصبح الأكثر تتويجًا في العالم ضبط مروج وإحباط تهريب القات بحائل وجازان وفاة 18 شخصاً إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في باكستان مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض إنقاذ معتمرة نيجيرية من جلطة دماغية بمكة إنذار أحمر لـ عسير ومكة: أمطار غزيرة للمساء
أعلنت (هيئة تطوير بوابة الدرعيّة – Diriyah Gate)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض؛ و ذلك وفقاً للتفاصيل التالية: