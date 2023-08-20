Icon

الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري Icon تحديث شروط وضوابط إصدار رخص مزاولة ممارسة مهنة حفر الآبار Icon تقلبات جوية بمعظم المناطق حتى الخميس والدفاع المدني يُحذر Icon هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة Icon ميسي يُتوج بأول ألقابه مع Inter Miami ويصبح الأكثر تتويجًا في العالم Icon ضبط مروج وإحباط تهريب القات بحائل وجازان Icon وفاة 18 شخصاً إثر تصادم حافلة ركاب مع شاحنة في باكستان Icon مجموعة سليمان الحبيب: نعمل على تقييم أضرار حريق مستشفى الرياض Icon إنقاذ معتمرة نيجيرية من جلطة دماغية بمكة Icon إنذار أحمر لـ عسير ومكة: أمطار غزيرة للمساء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل فى الرياض

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت (هيئة تطوير بوابة الدرعيّة – Diriyah Gate)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض؛ و ذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير مساعد الصحة والسلامة والبيئة.
  2. مدير الأصول.
  3. محلل أنظمة.
  4. محاسب.
  5. فني محاسبة.
  6. أخصائي آثار.
  7. أخصائي استشارات الأعمال.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة الهيئة أنَّ التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

قد يهمّك أيضاً
مصري ينهي خلافاً بإشعال النيران في 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

مصري ينهي خلافاً بإشعال النيران في 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

صفقات الهلال تُبعده عن المنافسين بـ10 سنوات

صفقات الهلال تُبعده عن المنافسين بـ10 سنوات

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي
آخر الاخبار

ليونيل ميسي يستعيد بريقه مع إنتر ميامي

آخر الاخبار
ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح أبيض في الرياض
أخبار أمنية

ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على آخر بسلاح...

أخبار أمنية
تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط الأحياء بطريق الظهران الجبيل
السعودية اليوم

تطوير طريق شمال الناصرة وإنشاء آخر لربط...

السعودية اليوم
محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي
الرياضة

محمد العويس يُطمئن الهلاليين قبل النهائي العربي

الرياضة
معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف
حصاد اليوم

معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب...

حصاد اليوم
التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا
السعودية اليوم

التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارات غدًا

السعودية اليوم
11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام من اشتباكات عين الحلوة
العالم

11 قتيلاً وعشرات الجرحى حصيلة 3 أيام...

العالم
انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء
العالم

انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء

العالم