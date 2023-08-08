هيرفي رينارد يقود منتخب فرنسا لربع نهائي كأس العالم للسيدات

نجح منتخب فرنسا للسيدات في العبور إلى ربع نهائي كأس العالم للسيدات بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وذلك بعد الفوز على المنتخب المغربي برباعية دون رد اليوم في دور ثمن النهائي.

منتخب فرنسا يسجل ثلاثية الشوط الأول

وكان المنتخب الفرنسي أحرز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من كاديوياتو دياني وكنزا دالي وأوجيني لو سومر في الدقائق الـ 15 و 20 و 23.

وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الفرنسي هدفًا رابعًا عبر اللاعبة لو سومر في الدقيقة الـ 70.

وقبل مباراة فرنسا والمغرب، كانت مباريات دور ثمن النهائي في مونديال السيدات انتهت بفوز إسبانيا على سويسرا بخماسية لهدف، بينما فاز المنتخب الياباني على النرويج بثلاثية لهدف.

وفاز المنتخب الهولندي على جنوب إفريقيا بثنائية دون رد، أما السويد فتأهلت على حساب منتخب أمريكا، أما المنتخب الإنجليزي فتأهل على حساب منتخب نيجيريا بركلات الجزاء، أما المنتخب الأسترالي ففاز على منتخب الدنمارك بثنائية دون رد.