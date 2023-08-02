“هيونداي” تتولى إنشاء خط كهربائي يصل نيوم بـ 145 مليون دولار

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يشهد قطاع الكهرباء في السعودية عقدًا جديدًا مع شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في كوريا الجنوبية، وهي ثاني أكبر شركة للإنشاءات في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، بقيمة 145 مليون دولار.
وأعلنت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، الثلاثاء الموافق 1 أغسطس/ آب (2023)، أنها وقعت العقد لمشروع خط النقل الكهربائي المستمر فائق الجهد في السعودية، وفق تقرير نشرته وكالة “يونهاب”.
ومن المقرر، بموجب العقد، أن تبني الشركة الكورية نحو 207 كيلومترات من خط نقل الكهرباء المستمر فائق الجهد (525 كيلوفولت) من أصل 605 كيلومترات، بين مدينة نيوم ومدينة ينبع في المملكة العربية السعودية.
قالت شركة “هيونداي” للهندسة والإنشاءات في كوريا الجنوبية: إنها بجانب بناء خط نقل الكهرباء في السعودية، ستبني نحو 450 برجًا لنقل الطاقة الكهربائية، في إطار المشروع المقرر إتمامه بحلول يوليو/ تموز من عام 2027.
وأوضحت الشركة أن المشروع الذي سيكون بين مدينتي نيوم وينبع، يأتي بعقد تسليم المفتاح، الذي يشمل تنفيذ المشروع بالكامل، بما في ذلك التصميم والشراء والبناء، بما يشير إلى إعادة إثبات قدرات الشركة في كل من التكنولوجيا العالمية والهندسة والتوريد والبناء.
وأعلن مسؤول في الشركة الكورية الجنوبية أن الصفقة تأتي في وقت تنفّذ فيه الشركة 16 مشروعًا ضخمًا واسع النطاق في السعودية بطريقة مستقرة، إذ ستعمل على بناء خط نقل الطاقة الكهربائية بنجاح، للإسهام في توسيع شبكة الطاقة للسعودية.
وأشارت شركة هيونداي إلى أنها أكملت ما يصل إلى 33 مشروعًا في مجال الكهرباء في السعودية، منذ أن أطلقت مشروعها الأول هناك في عام 1976، وفق تقرير وكالة “يونهاب” الكورية.