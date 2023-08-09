واتساب يتحدى زووم بخاصية مشاركة الشاشة

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يسعى تطبيق “واتساب” بقوة، لإزاحة تطبيق “زووم” من على عرشه للمحادثات الجماعية، بخاصية “ثورية” جديدة.
الميزة الجديدة، والتي أعلن عنها رئيس شركة “ميتا” المالكة لواتساب، مارك زوكربيرغ، ستقدم خاصية “مشاركة الشاشة” أثناء مكالمات الفيديو.
الميزة الجديدة، التي أعلن عنها الثلاثاء، ستترك الإصدار التجريبي وسيتم طرحها تدريجيا لجميع مستخدمي “واتساب” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ونشر زوكربيرغ في قناته التي تبث على إنستغرام الثلاثاء: “سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب”.
كيف ستتم عملية مشاركة الشاشة على “واتساب” خلال مكالمات الفيديو: