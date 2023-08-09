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أثناء مكالمات الفيديو

واتساب يتحدى زووم بخاصية مشاركة الشاشة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
واتساب يتحدى زووم بخاصية مشاركة الشاشة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى تطبيق “واتساب” بقوة، لإزاحة تطبيق “زووم” من على عرشه للمحادثات الجماعية، بخاصية “ثورية” جديدة.

الميزة الجديدة، والتي أعلن عنها رئيس شركة “ميتا” المالكة لواتساب، مارك زوكربيرغ، ستقدم خاصية “مشاركة الشاشة” أثناء مكالمات الفيديو.

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ميزة جديدة في واتساب

الميزة الجديدة، التي أعلن عنها الثلاثاء، ستترك الإصدار التجريبي وسيتم طرحها تدريجيا لجميع مستخدمي “واتساب” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ونشر زوكربيرغ في قناته التي تبث على إنستغرام الثلاثاء: “سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب”.

خطوات مشاركة الشاشة

كيف ستتم عملية مشاركة الشاشة على “واتساب” خلال مكالمات الفيديو:

  • ابدأ مكالمة فيديو مع شخص واحد أو أكثر.
  • انقر فوق أيقونة المشاركة الجديدة.
  • اختر ما إذا كنت تريد مشاركة تطبيق معين أو شاشتك بأكملها.
  • ستتم بعد ذلك مشاركة شاشتك مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي.
  • ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من شاشتك.

 

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