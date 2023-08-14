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بهدف تعزيز الخصوصية والأمان

واتساب يضيف ميزة جديدة لحماية شاشة “واتساب ويب”

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
واتساب يضيف ميزة جديدة لحماية شاشة “واتساب ويب”
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت واتساب ميزة جديدة لقفل الشاشة، التي تم تصميمها لتعزيز الخصوصية والأمان، على منصة “واتساب ويب” على أجهزة الكمبيوتر.

وأوضح تطبيق واتساب أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة داخل إعدادات التطبيق، حيث سيتم عرض خيار قفل الشاشة تحت قسم “الخصوصية”.

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وبمجرد تفعيله، سيتطلب من المستخدمين إدخال كلمة مرور للوصول إلى محادثاتهم. وسوف تظل الإشعارات مخفية إذا ما تم قفل الشاشة.

ميزة قفل الشاشة

وتقدم ميزة قفل الشاشة دعماً كبيراً للخصوصية، من خلال منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية والمحادثات.

وعندما يتم تفعيل هذه الميزة، سوف تحجب الإشعارات عندما تكون الشاشة مقفلة.. وهذا يضمن أنه في حال وصول شخص ما إلى جهاز الكمبيوتر الخاص، لن يكون هذا الشخص قادراً على عرض محادثات الواتساب من دون إدخال كلمة المرور الصحيحة.

الميزة متاحة بالنسخة التجريبية

بحسب موقع “واتساب بيت إينفو“، فإن هذه الميزة متاحة حالياً فقط في النسخة التجريبية، ولكنها بدأت بالظهور إلى مجموعات محددة من المستخدمين.

وفي حال نسيان كلمة المرور، سيتعين على المستخدم تسجيل الدخول مرة أخرى، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).

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