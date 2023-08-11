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مشاركة الشاشة لكل المستخدمين

واتساب يطرح ميزة جديدة تسحب البساط من زووم

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
واتساب يطرح ميزة جديدة تسحب البساط من زووم
المواطن - فريق التحرير

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يعتزم واتساب طرح ميزة مشاركة الشاشة قريبًا لكل المستخدمين، وهي من شأنها أن تسحب البساط من زووم، حيث من المقرر أن يدخل التطبيق الأخضر على الخط بسرعة عبر خاصية جديدة، فقد أعلن رئيس شركة ميتا المالكة لواتساب، مارك زوكربيرغ، أن منصته تعمل على إصدار خاصية مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو، على أن يتم طرحها تدريجيًّا لجميع مستخدمي واتساب خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفق العربية نت.

مشاركة الشاشة

ونشر زوكربيرغ في قناته التي تبث على إنستجرام الثلاثاء، قائلًا: سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب.

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وعن الطريقة، فكل ما عليك فعله أن تبدأ بمكالمة فيديو مع شخص واحد أو أكثر، ثم تنقر فوق أيقونة المشاركة الجديدة.

بعدها اختر ما إذا كنت تريد مشاركة تطبيق معين أو شاشتك بأكملها، وستتم بعد ذلك مشاركة شاشتك مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي.

كما ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من شاشتك.

واتساب يعمل على تطوير تحديث ضخم

يشار إلى أن ميتا ركزت خلال الفترة الماضية على تقديم ميزات جديدة لتوسيع استخدام “واتساب” خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك رسائل الفيديو الفورية، وقنوات لمتابعة الأشخاص والعلامات التجارية، وإقفال محادثاتك الخاصة برمز.

 

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