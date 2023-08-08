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دردشة صوتية تضم 32 شخصًا

واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
واتساب يطلق ميزة جديدة قد تكون مزعجة لبعض المستخدمين
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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بدأ واتساب إطلاق ميزة الدردشات الصوتية على نطاق واسع، بشكل تجريبي وذلك تمهيدًا لإطلاقها لعموم المستخدمين قريبًا، حيث يُجري تغييرًا كبيرًا على مجموعات الدردشة، ولكن التحديث الجديد قد يكون أمرًا مزعجًا إذا كنت تكره الدردشات الصوتية حقًّا.

ميزة جديدة لمجموعات واتساب

وابتكر تطبيق المراسلة الشهير واتساب طريقة لنقل مجموعات الدردشة الصوتية إلى مستوى جديد تمامًا. وأوضحت صحيفة “ذا صن” البريطانية أنه في شهر مارس الماضي، عند إطلاق الإصدار التجريبي 2.23.7.12 من تطبيق واتساب، تم الكشف عن ميزة الدردشات الصوتية، باعتبارها ميزة جديدة لإجراء المكالمات الصوتية، لكن لم يكن متاحٌ أي معلومات مفصلة عنها، فيما يخص كيفية عملها.

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ولكن الآن ومع إطلاق الإصدار التجريبي الجديد برقم 2.23.16.19 لنظام أندرويد، تم الكشف عن الميزة الجديدة بشكل أكثر تفصيلًا، والتي أتت باسم “الدردشات الصوتية Voice Chats”، واكتشف الموقع تفاصيل مهمة فيما يخص كيفية عملها.

موعد إطلاق الميزة الجديدة

قد يخلط البعض بين ميزة “الدردشة الصوتية و”المكالمات الجماعية”، لكن هذه الميزة الجديد تمتاز في أنها دردشة صوتية تضم 32 شخصًا، كما أنها تسمح ببدء مكالمة دون رنين هاتف كل مشارك في المجموعة، لكنه سيحصل على إشعار صامت عند إنشاء المكالمة الجديدة في مجموعاته، وسوف يعرض رمز المجموعة صورة مصغرة تمثل وجود دردشة صوتية داخلها.

لكن واتساب لم يؤكد بعد إطلاق الميزة حتى الآن، لذلك قد يتغير توقيت الإطلاق الرسمي للميزة، والذي لا يمكن استخدامه إلا لبعض مختبري الإصدار التجريبي.

كيفية الحصول على الميزة الجديدة WhatsApp beta

  1. لتنزيل WhatsApp beta لهاتفك الذكي، يلزمك الانتقال إلى Google Play على جهاز Android والبحث عن WhatsApp.
  2. قم بالتمرير لأسفل الصفحة حتى ترى جملة “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”.
  3. اضغط على زر الدخول ثم انقر على “انضمام” للتأكيد.
  4. الآن كل ما عليك فعله هو انتظار التحديث إلى الإصدار التجريبي من التطبيق.

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