وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 45 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة وادي الدواسر سجلت اليوم الأربعاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية.
وذكر المركز الوطني للأرصاد أن وادي الدواسر تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 45 درجة مئوية.
وأضاف أن الأحساء جاءت في المركز الثاني بتسجيل 44 مئوية، فيما حلت كل من الدمام والرياض وجدة وشرورة بالمركز الثالث بواقع 43 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، ونجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.