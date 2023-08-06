Icon

البيت الأبيض يشكر السعودية على مشاورات جدة لحل أزمة أوكرانيا Icon الأهلي واثق من حسم صفقة مدافع روما Icon التشكيل الرسمي لمباراة النصر ضد الرجاء المغربي Icon وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon إحصائية تُحفز سيكو فوفانا للتألق مع النصر Icon باريس يطلب 80 مليون يورو لرحيل فيراتي للهلال Icon حريق في محطة وقود بسبب تهور قائد مركبة Icon الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع في أول جلسات الأسبوع Icon النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية Icon انطلاق المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأحساء تحل في المركز الثالث

وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أزاحت مدينة وادي الدواسر الأحساء من صدارة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة في السعودية اليوم الأحد، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن مدينة وادي الدواسر سجلت اليوم الأحد، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 46 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
مزاد على الملف العلاقي في سوق الزل بالرياض

مزاد على الملف العلاقي في سوق الزل بالرياض

الأهلي واثق من حسم صفقة مدافع روما

الأهلي واثق من حسم صفقة مدافع روما

المدن الأعلى حرارة اليوم

وجاء في المركز الثاني كل من القيصومة وشرورة، حيث سجلتا 45 درجة مئوية.

فيما حلت كل من الرياض والدمام والأحساء والدوادمي بالمركز الثالث بواقع 44 درجة مئوية، ثم بريدة بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم