وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 46 مئوية

أزاحت مدينة وادي الدواسر الأحساء من صدارة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة في السعودية اليوم الأحد، وفقًا للمركز الوطني للأرصاد.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن مدينة وادي الدواسر سجلت اليوم الأحد، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 46 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وجاء في المركز الثاني كل من القيصومة وشرورة، حيث سجلتا 45 درجة مئوية.

فيما حلت كل من الرياض والدمام والأحساء والدوادمي بالمركز الثالث بواقع 44 درجة مئوية، ثم بريدة بواقع 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يبقى الطقس الحار على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.