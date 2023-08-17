Icon

صفقات النصر أقل من نصف مليار والحصيلة بطولة Icon بدر الفرحان عن القناة الثقافية: منصة للتراث والأدب والفنون والموسيقى Icon واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له Icon الجامعات السعودية تكتسح تصنيف شنغهاي العالمي Icon احتفل بالثانوية فأصاب رأس طفلة برصاصة في الأردن Icon وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق التأمينات الاجتماعية Icon ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الدومينيكان لـ 25 قتيلًا Icon إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب Icon مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق Icon العقار ترصد حالة احتيال لمواطنة وتوقف حساب الوسيط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
نشعر بالصدمة والذهول

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير: إن واشنطن تعتبر أنه من غير المبرر إعلان المجلس العسكري في النيجر، عن اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى.

احتجاز غير قانوني

وأردفت جان بيير: أننا نشعر بالصدمة والذهول بالتأكيد من التقارير التي تفيد بأن المجلس الوطني لإنقاذ الوطن قد تجاوز الاحتجاز غير القانوني للرئيس بازوم وآخرين وانتقل إلى التهديد بالمقاضاة. هذه الإجراءات لا أساس لها وغير مبررة ولن تسهم في حل سلمي للأزمة.

قد يهمّك أيضاً
التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد

التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد

ضبط مخالفين لاستغلالهما الرواسب في تبوك

ضبط مخالفين لاستغلالهما الرواسب في تبوك

وأكدت أن هذه التهديدات تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.

وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: إنّ المعاملة التي يلقاها بازوم وأسرته غير إنسانية وقاسية، مشيرة إلى أنّه محروم من الكهرباء منذ أغسطس وليس هناك أيّ تواصل معه منذ أسبوع.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القادة العسكريين في النيجر رفضوا الإفراج عن أسرة الرئيس المعزول محمد بازوم، معبرًا عن استيائه إزاء هذا الرفض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة
السعودية اليوم

وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى...

السعودية اليوم
في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين يُجمع العالم بصفقاته الخيالية
الرياضة

في ثوبه الجديد .. الدوري السعودي للمحترفين...

الرياضة
تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي
الرياضة

تفاصيل عرض الهلال لضم عثمان ديمبلي

الرياضة
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار
الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر لنصف النهائي
الرياضة

الشرطة يُمطر شباك السد القطري برباعية ويعبر...

الرياضة
لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل
السعودية اليوم

لمحة تراثية تصنعها سيارات مهرجان بيت حائل

السعودية اليوم
48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد
حصاد اليوم

48 وظيفة شاغرة عبر برنامج العمل عن...

حصاد اليوم
إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لتهريب القات في جازان

أخبار أمنية