واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة بيلاروس

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها في بيلاروس إلى مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في مينسك.
ووفقًا لحرس الحدود الليتواني، أغلقت ليتوانيا اعتبارًا من 18 أغسطس، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس.
وبحسب لجنة الحدود في بيلاروس، منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفًا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.
وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، إن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.
هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن المعاملة الوحشية للمهاجرين من قبل حرس الحدود اللاتفيين على الحدود مع بيلاروس، تظهر الجوهر العنصري للسلطات في لاتفيا.