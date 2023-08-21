Icon

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت Icon قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر Icon مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لبيع المنتجات الزراعية بدلًا من أسواق الخضار Icon سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار Icon تحالف بريكس سيملك وزنًا حقيقيًّا بضم السعودية Icon تحويل منزل هتلر لمركز للشرطة في النمسا Icon الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا Icon صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا Icon ظهور جديد لزعيم فاغنر Icon فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين

واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة بيلاروس

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
واشنطن تحث مواطنيها على مغادرة بيلاروس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، مواطنيها في بيلاروس إلى مغادرة البلاد بسبب إغلاق ليتوانيا لمعبرين حدوديين من أصل ستة.

معبران حدوديان

جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في مينسك.

قد يهمّك أيضاً
16 وظيفة شاغرة بشركة روشن العقارية

16 وظيفة شاغرة بشركة روشن العقارية

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم

ووفقًا لحرس الحدود الليتواني، أغلقت ليتوانيا اعتبارًا من 18 أغسطس، معبرين حدوديين من أصل ستة مع بيلاروس.

وبحسب لجنة الحدود في بيلاروس، منذ عام 2022، استخدم أكثر من 685 ألفًا من سكان لاتفيا وليتوانيا وبولندا، الحق في الدخول بدون تأشيرة إلى البلاد، ومعظمهم من مواطني ليتوانيا.

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية في بيلاروس، إن سلطات البلاد سترد على إغلاق ليتوانيا للمعبرين الحدوديين بهدوء ومسؤولية وعملية، بما في ذلك لصالح سكان البلدان المجاورة.

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن المعاملة الوحشية للمهاجرين من قبل حرس الحدود اللاتفيين على الحدود مع بيلاروس، تظهر الجوهر العنصري للسلطات في لاتفيا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم