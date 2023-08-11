واشنطن تدعم إكواس بشأن النيجر

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الخميس أن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق بشأن سلامة رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأمنه، وتؤكد عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بشأن النيجر.

ظروف قاسية

وذكر حزب بازوم يوم الأربعاء أن الرئيس المعزول وعائلته محتجزون في ظروف قاسية وغير إنسانية في مقر إقامتهم، حيث لا توجد مياه جارية ولا كهرباء ولا يمكنهم الحصول على سلع طازجة أو الوصول للأطباء.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس عن دعمه جهود الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بشأن النيجر، من دون أن يؤيد صراحة قرارها التدخل عسكريًّا لإعادة النظام الدستوري.

وقال بلينكن: إكواس، وهي منظمة تجمع دول غرب إفريقيا، تؤدي دورًا رئيسيًّا في توضيح ضرورة العودة إلى النظام الدستوري، ونحن نؤيد بشدة قيادة إكواس وجهودها في هذا الصدد.

وقررت المنظمة الإقليمية الخميس نشر قوتها الاحتياطية لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ولم تحدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في قمتها في أبوجا أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه القوة الاحتياطية، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.