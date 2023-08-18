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سيكون له تأثير واضح على جهود الاستخبارات الأمريكية

واشنطن تستعد لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المسيرة بالنيجر

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
واشنطن تستعد لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المسيرة بالنيجر
المواطن - فريق التحرير

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أفاد قائد القوات الجوية الأمريكية في إفريقيا، جيمس هيكر، بأن واشنطن تجهز خططًا احترازية لإخلاء قاعدتين رئيسيتين للطائرات المسيرة ومكافحة الإرهاب في النيجر إذا لزم الأمر.

تأثير القرار

وقال هيكر إنه لا يوجد حتى الآن قرار للإجلاء من النيجر التي كانت أكبر نقطة انطلاق لمكافحة الإرهاب بالنسبة للولايات المتحدة في منطقتي الصحراء والساحل بغرب إفريقيا.

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وأردف القائد العسكري، أن إخلاء القاعدتين حال تنفيذه سيكون له تأثير واضح على جهود الاستخبارات الأمريكية ومكافحة الإرهاب.

وعبر عن أمله في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر وعدم الاضطرار إلى المغادرة، في ظل المجلس العسكري الحاكم الجديد للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

الاستيلاء على السلطة

واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري في النيجر بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريًا.

احتجاز محمد بازوم

من المعروف أن العسكريين يحتجزون محمد بازوم وأفراد عائلته منذ استيلائهم على السلطة في النيجر في 26 يوليو الماضي، وقد أعربت مختلف الجهات عن قلقها إزاء الظروف التي يحتجز فيها الرئيس المخلوع.

وأدانت إيكواس هذا التهديد وقالت إنه استفزازي، ويتناقض مع الإرادة الممنوحة للسلطات العسكرية لجمهورية النيجر، لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية.

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