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بعدما أطاح مجلس عسكري برئيس النيجر

واشنطن: ليس هناك ما يشير لضلوع روسيا بانقلاب النيجر

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
واشنطن: ليس هناك ما يشير لضلوع روسيا بانقلاب النيجر
المواطن - فريق التحرير

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أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لديه ما يشير إلى ضلوع روسيا في انقلاب النيجر وإن الولايات المتحدة لم تغير قرارها بشأن وجودها في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

انقلاب النيجر

وأطاح مجلس عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم وحكومته يوم الأربعاء الماضي في سابع انقلاب عسكري في أقل من ثلاث سنوات في منطقة غرب أفريقيا ووسطها.

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وذكر جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين أن الإدارة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبل المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للنيجر.

وأفاد كيربي بأن واشنطن “على علم بالتأكيد بجهود تبذلها فرنسا ودول أوروبية أخرى لإجلاء مواطنيها. في الوقت نفسه، لا مؤشرات لدينا تفيد بوجود تهديدات مباشرة للمواطنين الأميركيين أو لمنشآتنا، لذا نحن لم نغيّر موقفنا في ما يتعلّق بتواجدنا في النيجر في الوقت الراهن”.

ألف جندي أمريكي

ويتمركز في النيجر نحو ألف جندي أمريكي كانوا يؤازرون الرئيس المخلوع محمد بازوم في مكافحة تمرّد إقليمي.

وتابع كيربي أن البيت الأبيض لا يزال يعتبر أن هناك “نافذة” مفتوحة للدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر، لكنّه أشار إلى أن الولايات المتحدة “تراقب الأمور على مدار الساعة”.

وأردف “نحض المواطنين الأميركيين المتواجدين في النيجر على أن يجعلوا من سلامتهم أولى أولوياتهم”.

إجلاء جوي

كذلك أشار كيربي إلى أن القوات الأميركية المتواجدة في النيجر لا تشارك في عمليات الإجلاء الجوية التي يجريها الأوروبيون.

وأضاف”لا قرار باستخدامهم بأي شكل للمساعدة في جهود الإجلاء التي تقودها دول أخرى”، كما لفت إلى عدم وجود “أي قرار متّخذ بشأن نشر مزيد من القوات هناك أو في الجوار”.

وأردف “إذا تعيّن علينا إجراء تعديلات فسنجريها”، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن.

الحرس الرئاسي النيجر

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