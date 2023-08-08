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رئاسة الحرمين تقدم التعازي

والد الشيخ بندر بليلة في ذمة الله

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
والد الشيخ بندر بليلة في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

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توفى اليوم عبدالعزيز بليلة، والد إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة.

ووجهت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين التعازي للشيخ بندر بن عبدالعزيز في وفاة والده.

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وقالت رئاسة شؤون الحرمين عبر منصة “إكس” “بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبو الرئاسة بأحر التعازي وصادق المواساة لإمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ د. بندر بن عبدالعزيز بليلة ولأسرته الكريمة في وفاة والده الشيخ د. عبدالعزيز بليلة”.

دعوات بالرحمة والمغفرة

وتقدم عدد كبير من رواد موقع “إكس” التعازي للشيخ بندر بليلة، فقال داعي الخير “اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس”.

وأضافت هبة أبو النصر “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يغفر له ويرحمه ويعفو عنه ويلهمكم الصبر والسلوان”.

وقال المحامي عبدالكريم الوادعي “أحسن الله عزاءهم، وغفر لميتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

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