وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية ضبط يمنيين لتهريبهما 46 كجم من الحشيش بجازان ضبط مخالف بحوزته 33 طيرًا في محمية الملك سلمان 8 اشتراطات للعاملين في منشآت تداول الأغذية 1293 شقة سكنية في ضاحية خزام بمساحات تصل 179م ازدياد كثافة السحب الركامية الرعدية على مرتفعات 4 مناطق انطلاق مهرجان العلا للتمور سبتمبر المقبل ميناء جدة يحقق أعلى مناولة شهرية بـ 491 ألف حاوية دعاوى جزائية مرتقبة لمخالفي قطاع السيارات
أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر 24 شهرًا.
وقال مجلس الضمان الصحي عبر حسابه على منصة “إكس” إن “لضمان وصول طفلك للتغذية السليمة؛ تغطي وثيقة الضمان الصحي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه حتى عمر 24 شهرًا”.
وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي أن الوثيقة الموحدة تغطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.
كما أفاد المجلس أن التأمين الحالي مختلف عن تأمين السفر الذي يوفر الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء السفر إلى الدول الأخرى.