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لضمان وصوله للتغذية السليمة

وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال حتى 24 شهرًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد مجلس الضمان الصحي أن وثيقة الضمان الصحي تغطي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه طبيًا إلى عمر 24 شهرًا.

تكلفة حليب الأطفال

وقال مجلس الضمان الصحي عبر حسابه على منصة “إكس” إن “لضمان وصول طفلك للتغذية السليمة؛ تغطي وثيقة الضمان الصحي تكلفة حليب الأطفال المحتاجين إليه حتى عمر 24 شهرًا”.

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تغطية الأجهزة الطبية

وفي وقت سابق، أكد مجلس الضمان الصحي أن الوثيقة الموحدة تغطي الأجهزة الطبية شريطة أن تكون مطلوبة وضرورية من الطبيب المعالج في مقدم خدمة معتمد لدى المجلس حسب الأسعار المعتادة والمعقولة.

كما أفاد المجلس أن التأمين الحالي مختلف عن تأمين السفر الذي يوفر الرعاية الصحية والتغطية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أثناء السفر إلى الدول الأخرى.

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