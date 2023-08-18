Icon

مي فاروق تغني لـ أم كلثوم وتطرب جماهير الأحساء Icon الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال Icon القصة الكاملة لـ 3 مصريين ضلوا طريقهم وماتوا عطشًا بالصحراء Icon اكتشاف سكين عمرها حوالي 80.000 عام في روسيا Icon حالة إعياء شديدة تُنقل أليوسكي إلى المشفى Icon بيع 3 صقور إيرلندية بـ 233 ألف ريال Icon سجن امرأة 22 عامًا أرسلت سمًّا لترامب Icon ختام تمرين جاهزية القوات المشتركة للوصول لمرحلة القدرات العملياتية الأولية Icon أبرز أرقام الحارس ياسين بونو بعد انضمامه لـ الهلال Icon قطاع التأمين سيصبح ركيزة في الاقتصاد السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي أغسطس

وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ صباحاً
وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن.

وجود عمالة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر منصة إكس، حيث قالت السائلة: يتأثر المبلغ حق حساب المواطن إذا استقدمت عامل؟

قد يهمّك أيضاً
الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة

الديوان الأميري الكويتي: الشيخ نواف الأحمد بخير وصحة

نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع الكلمة

نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع...

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ونوه الحساب أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية –اضغط هنا-.

إيداع 3.7 مليار ريال

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.

2.35 مليار ريال تعويضات

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية للتحويل للكادر التعليمي
السعودية اليوم

تعليم الشرقية يستقبل طلبات شاغلي الوظائف الإدارية...

السعودية اليوم
البديوي: حرق نسخ القرآن فعل شنيع يعكس التطرف وكراهية الأديان
حصاد اليوم

البديوي: حرق نسخ القرآن فعل شنيع يعكس...

حصاد اليوم
ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90
السعودية اليوم

ليلة من ليالي الطرب مع كاسيت 90

السعودية اليوم
الشباب ينجو من الهزيمة أمام الأخدود بتعادل ثمين
الرياضة

الشباب ينجو من الهزيمة أمام الأخدود بتعادل...

الرياضة
39 % من الأراضي البيضاء في الرياض دخلت حيّز التداول
أخبار رئيسية

39 % من الأراضي البيضاء في الرياض...

أخبار رئيسية
إنذار أحمر لـ الباحة ومكة المكرمة: توقعات بأمطار غزيرة
السعودية اليوم

إنذار أحمر لـ الباحة ومكة المكرمة: توقعات...

السعودية اليوم
نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان
العالم

نزوح المئات جراء فيضانات موسمية في باكستان

العالم
طوابير بسبب عطل تقني يسمح بسحب مبالغ وهمية في بنك إيرلندي
غرائب

طوابير بسبب عطل تقني يسمح بسحب مبالغ...

غرائب