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أوضح برنامج حساب المواطن أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر منصة إكس، حيث قالت السائلة: يتأثر المبلغ حق حساب المواطن إذا استقدمت عامل؟
بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، أن وجود العمالة لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
ونوه الحساب أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية –اضغط هنا-.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابِع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 171 مليار ريال؛ منها 2.35 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.