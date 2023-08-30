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لاحتوائها على مادة الميلاتونين

وداعاً للأرق.. أطعمة تساعد على النوم

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
وداعاً للأرق.. أطعمة تساعد على النوم
المواطن - فريق التحرير

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يؤكد الأطباء، أن بعض الأطعمة والمشروبات تحتوي على مركبات تساعد في تحسين جودة النوم، والحصول على نوم عميق خلال ساعات الليل.

جودة النوم ومدته

وتؤثر جودة النوم ومدته على مجموعة واسعة من الحالات، بما في ذلك: زيادة الوزن، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع ضغط الدم، بحسب “مديكال نيوز توداي”.

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كذلك يمكن أن يكون الحصول على قسط كاف من النوم صعباً. وتشير تقارير أمريكية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن ثلث البالغين تقريباً لا يحصلون على قدر صحي من النوم.

أطعمة تحسن جودة النوم

تعمل بعض المغذيات مثل: التربتوفان، والميلاتونين، والسيروتونين، مع معادن الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم على تحسين دورة النوم، وزيادة عمقه.

وعلى الرغم من وجود مقدار بسيط من هذه المغذيات في بعض الأطعمة، إلا أن بعضها يتوفر بنسبة أكبر في طعام معين، ما يجعله يساعد على جودة النوم.

من هذه الأطعمة: اللوز، الذي يحتوي على جرعات عالية من الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يساعد على تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

فوائد الكرز لنوم هادئ

كذلك يحتوي الكرز غني على 4 عناصر مختلفة تنظم النوم: الميلاتونين، والتربتوفان، والبوتاسيوم، والسيروتونين.

ومن الأطعمة والمشروبات التي تساعد على النعاس: الحليب الدافئ، وشاي البابونج، والجوز (عين الجمل)، والأسماك الدهنية.

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