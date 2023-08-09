Icon

ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها Icon 5 فوائد لشرب الماء فور الاستيقاظ Icon مصر والسعودية تستحوذان على سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا Icon مشاهير الفلس يدمرون البيوت بقناع الاستشارات الأسرية Icon صناديق الخليج السيادية مؤهلة لاقتناص المزيد من الصفقات Icon قمة حاسمة لحماية أكبر غابة مطيرة بالعالم Icon 4 أدوات للتعامل مع مواد مكافحة آفات النخيل Icon هيكليًا وتنظيميًا وإداريًا.. الحرمان الشريفان على موعد مع التطوير المؤسسي Icon لحظة انهيار منزل في ولاية أمريكية جراء الفيضانات Icon تحلل جثث القتلى في السودان ومخاوف من تفشي الأوبئة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بالتعاون مع الاتحاد العربي لكرة القدم ومركز موڤ

ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها
المواطن - حسن عسيري - أبها

مواضيع ذات علاقة

أقيمت مساء أمس الثلاثاء ورشة العمل التثقيفية الوقاية من الإصابات الرياضية، ضمن ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم ومركز موڤ للطب الرياضي الشامل، وذلك في المركز الإعلامي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.

قد يهمّك أيضاً
ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها

ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها

اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم

اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم

الإصابات الرياضية

وتضمنت الورشة عدة محاور تختص بالإصابات الرياضية، استعرضتها أخصائية العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية أميرة حسين، التي بينت خلال الورشة كيفية الوقاية من الإصابات، والطرق التي تساهم في تخفيف وقوع الإصابة في المنافسات الرياضية، والتدريبات الوقائية الاستباقية لممارسة أي نشاط رياضي، ومدى تأثيرها على ممارسة النشاط الرياضي، مشيرة إلى أن هناك طرقًا للاستشفاء الرياضي، ولا تزال الدراسات والبحوث مستمرة وكثيرة، خصوصًا بعد المباريات أو النشاط الرياضي، موضحة الأسلوب الرياضي الصحيح في التدريبات الأسبوعية، بدءًا من أول يوم راحة، وصولًا إلى المواجهة الأخرى، ومدى التدرج مع العضلة من أدنى مجهود، وصولًا لأعلى قوة على مدى جميع الأيام.

كما بينت أهمية استخدامات المياه الحارة والباردة للاستشفاء وحماية العضلة، وفي أي وقت يستخدم الماء الحار، ومتى يستخدم الماء البارد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن
آخر الاخبار

هدايا وورود للمرضى المنومين في حفر الباطن

آخر الاخبار
بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان
الرياضة

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في...

الرياضة
إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع رفحاء
السعودية اليوم

إطلاق اسم الشهيد الفريح على أحد شوارع...

السعودية اليوم
أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون ريال بنسبة 23.7%
السوق

أرباح “دله الصحية” تتراجع إلى 53 مليون...

السوق
فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر تمت
آخر الاخبار

فابريزيو رومانو: صفقة انتقال ساديو ماني للنصر...

آخر الاخبار
السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من العام الماضي
السعودية اليوم

السعودية تسجل معدلات درجات حرارة أقل من...

السعودية اليوم
بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ 8 مناطق
السعودية اليوم

بيع وتصفية أكثر من 300 عقار بـ...

السعودية اليوم
مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض عن بعد
السعودية اليوم

مركز الأمير سلطان يتواصل مع قلب مريض...

السعودية اليوم