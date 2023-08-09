ورشة تثقيفية عن الإصابات الرياضية في أبها

أقيمت مساء أمس الثلاثاء ورشة العمل التثقيفية الوقاية من الإصابات الرياضية، ضمن ورش العمل المصاحبة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم ومركز موڤ للطب الرياضي الشامل، وذلك في المركز الإعلامي بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.

الإصابات الرياضية

وتضمنت الورشة عدة محاور تختص بالإصابات الرياضية، استعرضتها أخصائية العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية أميرة حسين، التي بينت خلال الورشة كيفية الوقاية من الإصابات، والطرق التي تساهم في تخفيف وقوع الإصابة في المنافسات الرياضية، والتدريبات الوقائية الاستباقية لممارسة أي نشاط رياضي، ومدى تأثيرها على ممارسة النشاط الرياضي، مشيرة إلى أن هناك طرقًا للاستشفاء الرياضي، ولا تزال الدراسات والبحوث مستمرة وكثيرة، خصوصًا بعد المباريات أو النشاط الرياضي، موضحة الأسلوب الرياضي الصحيح في التدريبات الأسبوعية، بدءًا من أول يوم راحة، وصولًا إلى المواجهة الأخرى، ومدى التدرج مع العضلة من أدنى مجهود، وصولًا لأعلى قوة على مدى جميع الأيام.

كما بينت أهمية استخدامات المياه الحارة والباردة للاستشفاء وحماية العضلة، وفي أي وقت يستخدم الماء الحار، ومتى يستخدم الماء البارد.