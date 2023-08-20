ورود وهدايا للطلاب في أول أيام العودة بالطائف

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أطلقت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف، مبادرة تشجيعية للطلاب والطالبات لبدء العام الدراسي ؛ حيث قام منسوبو الإدارة والمتطوعون بتوزيع الهدايا والورود على الطلاب والطالبات أثناء توجههم إلى مدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ.
ونشرت أمانة الطائف عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” صورًا أثناء توزيع الهدايا وباقات الزهور عند الإشارات الضوئية المرورية وبالقرب من المدارس والمجمعات التعليمية؛ في مبادرة لتشجيع النشء على الدراسة والتحصيل العلمي مع بداية عام دراسي معزز بالتفاؤل والأمل.
فيما قابل الطلاب والطالبات تلك المبادرة بالابتسامة، وعبّروا عن سعادتهم بمشاركة موظفي الأمانة لهم ببداية العام الدراسي الجديد.