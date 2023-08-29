Icon

جدة تستضيف مؤتمر استدامة الصناعات البحرية 4 سبتمبر Icon معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض 10 سبتمبر Icon وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون Icon وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات Icon طريقة إخفاء وضع الأونلاين في تطبيق إنستغرام Icon طرح لائحة نظام معالجة المنشآت المالية المهمة للاستطلاع Icon وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة Icon أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء وتشغيل هايبر ماركت في طريق الملك سلمان Icon ​إتاحة طباعة البطاقة الجمركية للسيارات إلكترونيًا Icon شركة البحر الأحمر وتخصصي تبوك ينفذان فرضية هبوط طائرة إخلاء طبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة البكالوريوس فما فوق

وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- محلل اقتصادي.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للأوقاف

لحظة صراخ ركاب طائرة تحلق في أجواء العاصفة الإسبانية

لحظة صراخ ركاب طائرة تحلق في أجواء العاصفة الإسبانية

ملخص المهام والمسؤوليات:
– المساهمة في قياس أثر السياسات الاقتصادية القائمة أو المتوقعة على مؤشرات الاقتصاد الكلي لأصحاب المصلحة (إدارات داخل وخارج الوكالة) أو لجهات ولجان خارجية.
– المساهمة في تقييم وقياس أثر المبادرات والسياسات والمشاريع الوطنية القائمة أو المتوقعة  الواردة من مركز الحكومة، وبرامج تحقيق الرؤية، والجهات الحكومية ذات العلاقة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
– المساهمة في تحليل الأثر الاقتصادي الكلي للمبادرات و السياسات، وبيان مدى تواؤمها مع الأوضاع وفرص تعظيم الفائدة وتقليل الآثار السلبية الجانبية منها.
– تحليل ودراسة الأثر الاقتصادي للسياسات المتعلقة بقطاع الطاقة على سبيل المثال :مزيج الطاقة أسعار منتجات الطاقة المحلية، استراتيجيات.
– تحليل ودراسة أبرز التطورات في أسواق الطاقة العالمية والمحلية فيما يتعلق بمستوى العرض والطلب والتقنيات المؤثرة على أنتاج واستهلاك الطاقة .
– متابعة ورصد التقدم المحرز في سياسات وعوامل التمكين المقترحة لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات.
– المساهمة في تطوير حلول تدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات.
– مراقبة و تحليل المخاطر الاقتصادية محليًا وعالميًا، ودراسة قنوات التأثير على الاقتصاد السعودي واقتراح سياسات للتعامل مع الآثار المحتملة.

2- مدير عام شؤون المناطق.

ملخص المهام والمسؤوليات:
– استشراف التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي للمناطق.
– العمل على التحديث السنوي لتقرير الميز التنافسية للمناطق المملكة ومحافظاتها.
– مراجعة سياسات التنمية المكانية بشكل دوري واقتراح التحسينات عليها.
– تنسيق السياسات والاستراتيجيات بين البعدين: البعد المكاني والبعد القطاعي.
– متابعة مؤشرات التنمية المكانية وقياسها، والنمذجة الاقتصادية والاجتماعية.
– دراسة تمويل التنمية المناطقية، ومعايير توزيع الإنفاق الخدمي والاقتصادي وآليات تنفيذها.
– دراسة أسس ومعايير التخطيط وآليات توزيع الموارد على المناطق وتقديم التوصيات لتعظيم العائد منها.
– المشاركة مع الجهات ذات العلاقة أثناء دورة إعداد الميزانيات السنوية في كل ما يتعلق بتخصيص الميزانيات مكانياً وصرفها وتقييمها، والمشاركة في جلسات المراجعة الثنائية مع الجهات.
– وضع خط أساس للأداء الاقتصادي المناطقي وتحديثه وقياس التنبؤات المستقبلية للنمو الاقتصادي المكاني.
– تقديم الدعم فيما يخص بناء القدرات الاقتصادية لدى الإدارات المحلية في المناطق.
– تقديم الدعم للتكليفات الواردة للوزارة والتي تتطلب تحليل اقتصادي مكاني.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف وزارة الاقتصاد:

رابط التقديم:

يمكن التقديم على وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في مباراة الهلال والنصر
الرياضة

حديث علي البليهي ورونالدو يخطف الأنظار في...

الرياضة
ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية
آخر الاخبار

ضمك يحصل على شهادة الكفاءة المالية

آخر الاخبار
القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا ممنوعة بالقصيم
أخبار أمنية

القبض على مواطن روج الإمفيتاميـن المخـدر وأقراصًا...

أخبار أمنية
جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية
السعودية اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

وظائف
تراجع طفيف لأسعار النفط
العالم

تراجع طفيف لأسعار النفط

العالم
10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

10 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر
أخبار أمنية

إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر

أخبار أمنية