وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
1- محلل اقتصادي.
ملخص المهام والمسؤوليات:
– المساهمة في قياس أثر السياسات الاقتصادية القائمة أو المتوقعة على مؤشرات الاقتصاد الكلي لأصحاب المصلحة (إدارات داخل وخارج الوكالة) أو لجهات ولجان خارجية.
– المساهمة في تقييم وقياس أثر المبادرات والسياسات والمشاريع الوطنية القائمة أو المتوقعة الواردة من مركز الحكومة، وبرامج تحقيق الرؤية، والجهات الحكومية ذات العلاقة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
– المساهمة في تحليل الأثر الاقتصادي الكلي للمبادرات و السياسات، وبيان مدى تواؤمها مع الأوضاع وفرص تعظيم الفائدة وتقليل الآثار السلبية الجانبية منها.
– تحليل ودراسة الأثر الاقتصادي للسياسات المتعلقة بقطاع الطاقة على سبيل المثال :مزيج الطاقة أسعار منتجات الطاقة المحلية، استراتيجيات.
– تحليل ودراسة أبرز التطورات في أسواق الطاقة العالمية والمحلية فيما يتعلق بمستوى العرض والطلب والتقنيات المؤثرة على أنتاج واستهلاك الطاقة .
– متابعة ورصد التقدم المحرز في سياسات وعوامل التمكين المقترحة لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات.
– المساهمة في تطوير حلول تدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات.
– مراقبة و تحليل المخاطر الاقتصادية محليًا وعالميًا، ودراسة قنوات التأثير على الاقتصاد السعودي واقتراح سياسات للتعامل مع الآثار المحتملة.
2- مدير عام شؤون المناطق.
ملخص المهام والمسؤوليات:
– استشراف التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي للمناطق.
– العمل على التحديث السنوي لتقرير الميز التنافسية للمناطق المملكة ومحافظاتها.
– مراجعة سياسات التنمية المكانية بشكل دوري واقتراح التحسينات عليها.
– تنسيق السياسات والاستراتيجيات بين البعدين: البعد المكاني والبعد القطاعي.
– متابعة مؤشرات التنمية المكانية وقياسها، والنمذجة الاقتصادية والاجتماعية.
– دراسة تمويل التنمية المناطقية، ومعايير توزيع الإنفاق الخدمي والاقتصادي وآليات تنفيذها.
– دراسة أسس ومعايير التخطيط وآليات توزيع الموارد على المناطق وتقديم التوصيات لتعظيم العائد منها.
– المشاركة مع الجهات ذات العلاقة أثناء دورة إعداد الميزانيات السنوية في كل ما يتعلق بتخصيص الميزانيات مكانياً وصرفها وتقييمها، والمشاركة في جلسات المراجعة الثنائية مع الجهات.
– وضع خط أساس للأداء الاقتصادي المناطقي وتحديثه وقياس التنبؤات المستقبلية للنمو الاقتصادي المكاني.
– تقديم الدعم فيما يخص بناء القدرات الاقتصادية لدى الإدارات المحلية في المناطق.
– تقديم الدعم للتكليفات الواردة للوزارة والتي تتطلب تحليل اقتصادي مكاني.
– للاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف وزارة الاقتصاد:
يمكن التقديم على وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).