وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق – للعمل بمدينة الرياض – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

1- محلل اقتصادي.

ملخص المهام والمسؤوليات:

– المساهمة في قياس أثر السياسات الاقتصادية القائمة أو المتوقعة على مؤشرات الاقتصاد الكلي لأصحاب المصلحة (إدارات داخل وخارج الوكالة) أو لجهات ولجان خارجية.

– المساهمة في تقييم وقياس أثر المبادرات والسياسات والمشاريع الوطنية القائمة أو المتوقعة الواردة من مركز الحكومة، وبرامج تحقيق الرؤية، والجهات الحكومية ذات العلاقة على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

– المساهمة في تحليل الأثر الاقتصادي الكلي للمبادرات و السياسات، وبيان مدى تواؤمها مع الأوضاع وفرص تعظيم الفائدة وتقليل الآثار السلبية الجانبية منها.

– تحليل ودراسة الأثر الاقتصادي للسياسات المتعلقة بقطاع الطاقة على سبيل المثال :مزيج الطاقة أسعار منتجات الطاقة المحلية، استراتيجيات.

– تحليل ودراسة أبرز التطورات في أسواق الطاقة العالمية والمحلية فيما يتعلق بمستوى العرض والطلب والتقنيات المؤثرة على أنتاج واستهلاك الطاقة .

– متابعة ورصد التقدم المحرز في سياسات وعوامل التمكين المقترحة لدعم التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات.

– المساهمة في تطوير حلول تدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الصادرات.

– مراقبة و تحليل المخاطر الاقتصادية محليًا وعالميًا، ودراسة قنوات التأثير على الاقتصاد السعودي واقتراح سياسات للتعامل مع الآثار المحتملة.

2- مدير عام شؤون المناطق.

ملخص المهام والمسؤوليات:

– استشراف التوقعات المستقبلية للنمو الاقتصادي والاجتماعي للمناطق.

– العمل على التحديث السنوي لتقرير الميز التنافسية للمناطق المملكة ومحافظاتها.

– مراجعة سياسات التنمية المكانية بشكل دوري واقتراح التحسينات عليها.

– تنسيق السياسات والاستراتيجيات بين البعدين: البعد المكاني والبعد القطاعي.

– متابعة مؤشرات التنمية المكانية وقياسها، والنمذجة الاقتصادية والاجتماعية.

– دراسة تمويل التنمية المناطقية، ومعايير توزيع الإنفاق الخدمي والاقتصادي وآليات تنفيذها.

– دراسة أسس ومعايير التخطيط وآليات توزيع الموارد على المناطق وتقديم التوصيات لتعظيم العائد منها.

– المشاركة مع الجهات ذات العلاقة أثناء دورة إعداد الميزانيات السنوية في كل ما يتعلق بتخصيص الميزانيات مكانياً وصرفها وتقييمها، والمشاركة في جلسات المراجعة الثنائية مع الجهات.

– وضع خط أساس للأداء الاقتصادي المناطقي وتحديثه وقياس التنبؤات المستقبلية للنمو الاقتصادي المكاني.

– تقديم الدعم فيما يخص بناء القدرات الاقتصادية لدى الإدارات المحلية في المناطق.

– تقديم الدعم للتكليفات الواردة للوزارة والتي تتطلب تحليل اقتصادي مكاني.

طريقة التقديم:

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رابط التقديم:

يمكن التقديم على وظائف وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).