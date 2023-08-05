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التزامًا بالأنظمة والتعليمات

وزارة الحج تحذر من الافتراش بالمسجد الحرام

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٢ مساءً
وزارة الحج تحذر من الافتراش بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الحج والعمرة من الافتراش بالمسجد الحرام والاستلقاء بالممرات، التزامًا بالأنظمة والتعليمات.

وقالت وزارة الحج والعمرة في إنفوجراف صادر عنها “ضيف الرحمن نأمل منك تجنب الاستلقاء أو الافتراش، خاصة في الممرات وأماكن الصلاة، مسار عربات الطوارئ ومسار عربات ذوي الإعاقة”.

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الافتراش بالمسجد الحرام

بدء موسم العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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