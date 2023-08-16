وزارة الحج: شكرًا على التزامكم باستخراج تصريح الروضة قبل الوصول

صفقات النصر أقل من نصف مليار والحصيلة بطولة بدر الفرحان عن القناة الثقافية: منصة للتراث والأدب والفنون والموسيقى واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له الجامعات السعودية تكتسح تصنيف شنغهاي العالمي احتفل بالثانوية فأصاب رأس طفلة برصاصة في الأردن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق التأمينات الاجتماعية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار الدومينيكان لـ 25 قتيلًا إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب مقتل 17 جنديًّا في كمين بالنيجر وإيكواس تعلق العقار ترصد حالة احتيال لمواطنة وتوقف حساب الوسيط
أعادت وزارة الحج والعمرة تذكير ضيوف الرحمن وزوار الروضة الشريفة، باستخراج تصاريح الصلاة بها قبل الوصول، عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.
وقالت وزارة الحج في منشور عبر منصة إكس: شكرًا على التزامكم باستخراج التصاريح، قبل الوصول.
وكشف مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي، ياسر المزيني، أن جميع الحجوزات لزيارة الروضة الشريفة مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.
وأوضح المزيني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على تصريح زيارة الروضة الشريفة من قبل بعثاتهم، فيما يمكن للمواطن والمقيم الحجز بشكل مباشر في أوقات محددة لهم. وأكد المزيني أنه تم تخصيص أوقات جزئية للزوار والسائحين.