وزارة الحج: شكرًا على التزامكم باستخراج تصريح الروضة قبل الوصول

أعادت وزارة الحج والعمرة تذكير ضيوف الرحمن وزوار الروضة الشريفة، باستخراج تصاريح الصلاة بها قبل الوصول، عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.

تصاريح الروضة

وقالت وزارة الحج في منشور عبر منصة إكس: شكرًا على التزامكم باستخراج التصاريح، قبل الوصول.

حجوزات الروضة

وكشف مدير إدارة تنظيم الزيارة والتفويج في وكالة رئاسة شؤون المسجد النبوي، ياسر المزيني، أن جميع الحجوزات لزيارة الروضة الشريفة مطروحة حسب الطاقة التشغيلية في موقع “نسك”.

وأوضح المزيني في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه يمكن للحجاج الحصول على تصريح زيارة الروضة الشريفة من قبل بعثاتهم، فيما يمكن للمواطن والمقيم الحجز بشكل مباشر في أوقات محددة لهم. وأكد المزيني أنه تم تخصيص أوقات جزئية للزوار والسائحين.