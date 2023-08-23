وزارة الحج والعمرة: التأشيرة الفعالة شرط التسجيل في نسك

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نوهت وزارة الحج والعمرة بإجراءات التسجيل في تطبيق نسك وإصدار تصاريح أداء العمرة.
جاء ذلك خلال رد العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الحج والعمرة على استفسار أحد رواد منصة إكس والذي قال “هو فيزا الزيارة بتسمح دخول العمرة”.
وأضافت أنه يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية (سياحة، زيارة، عمرة،…..) للتسجيل في تطبيق نسك وإصدار تصاريح أداء العمرة.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.
ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.