وزارة الحج: 5 خطوات لعمرة ميسرة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هناك طرقًا متنوّعة وخطوات ميسّرة، لتؤدي عمرتك بيسرٍ وطمأنينة.

5 خطوات

وبحسب ما ذكرت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، جاء الخطوات على النحو التالي:

1 – حجز باقة عمرة عبر منصة نسك

2- الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء والمعارف المواطنين بالسعودية

3- الحصول على التأشيرة عند الوصول

4- الحصول على تأشيرة زيارة عائلية من قريب مقيم في السعودية

5- الحصول على تأشيرة المرور الإلكترونية للقادمين جوًا عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس.

حجز العمرة

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نسك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.