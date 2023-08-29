إطلاق برنامج حياك لتمكين وتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالرياض مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية وسط روسيا رد فعل مواطن بعد هطول الأمطار الغزيرة على الباحة وزارة الدفاع: أجواؤنا آمنة بعزيمة أبطالنا خدمات وإجراءات البورصة العقارية في دليل واحد الأرصاد: أمطار خفيفة على شرورة حتى الـ 11 مساءً تسليم 2542 شقة سكنية بمشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة المرئي والمسموع تتوعد أصحاب دعاوي التعصب الرياضي التأمينات: إيقاف معاش التقاعد المبكر عند العودة للعمل 3 نصائح مهمة للوقاية في مرحلة ما قبل السكري
نشرت وزارة الدفاع صورة لإحدى طائراتها المقاتلة على حسابها بموقع “إكس”، مؤكدة أن أجواء السعودية آمنة بعزيمة أبطالها.
وعلقت الدفاع على الصورة بالقول “أجواؤنا آمنة.. بعزيمة أبطالٍ أرواحهم لوطن المجد مبذولة”.
يأتي ذلك مع قرب احتفال السعودية باليوم الوطني الـ93، الذي تحتفي به خلال شهر سبتمبر من كل عام، ويشهد العديد من الفعاليات والعروض التي تنفذها جميع القطاعات في الدولة من أجل إسعاد المواطنين والمقيمين في البلاد.
وتشهد سماء العاصمة الرياض وعدد من المناطق عروضًا جوية، يقدمها فرق وزارة الدفاع وفريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية بطائرات “تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي”.