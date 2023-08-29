وزارة الدفاع: أجواؤنا آمنة بعزيمة أبطالنا

نشرت وزارة الدفاع صورة لإحدى طائراتها المقاتلة على حسابها بموقع “إكس”، مؤكدة أن أجواء السعودية آمنة بعزيمة أبطالها.

وعلقت الدفاع على الصورة بالقول “أجواؤنا آمنة.. بعزيمة أبطالٍ أرواحهم لوطن المجد مبذولة”.

اليوم الوطني السعودي

يأتي ذلك مع قرب احتفال السعودية باليوم الوطني الـ93، الذي تحتفي به خلال شهر سبتمبر من كل عام، ويشهد العديد من الفعاليات والعروض التي تنفذها جميع القطاعات في الدولة من أجل إسعاد المواطنين والمقيمين في البلاد.

وتشهد سماء العاصمة الرياض وعدد من المناطق عروضًا جوية، يقدمها فرق وزارة الدفاع وفريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية بطائرات “تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي”.