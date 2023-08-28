سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة 15:44 من مساء اليوم الاثنين، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع “تورنيدو” أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وأكد العميد المالكي، نجاة الطاقم الجوي، بعد استخدام كرسي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

واختتم العميد المالكي تصريحه بأن لحنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.